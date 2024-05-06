Сестра Фриске рассказала о чувствительности груди после операции

Блогерша Наталья Фриске призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей было не больно делать пластику груди.

Фриске уточнила, что после операции ее грудь стала более чувствительная. Только через некоторое время после хирургического вмешательства она стала ощущать небольшой дискомфорт при соприкосновении с кожей.

«А так, вообще все терпимо», — рассказала блогерша.

Фриске отметила, что постепенно восстанавливается после операции. Она ходит на физиотерапию и в скором времени начнет ставить капельницы.

В апреле Фриске решилась на подтяжку груди. Врачи также ей сделали абдоминопластику с ушиванием диастаза живота. Блогерша проходила реабилитацию дома. Она рассказывала, что ей тяжело дышать ночью из-за отеков.

В мае Фриске сообщила, что продает общий бизнес с бывшим мужем Сергеем Вшивковым. Они выставили на продажу свой серферский бар под названием Line Up Cafe из-за отсутствия возможности заниматься им. Кафе находится в небольшом курортном поселке Велигама в южной части острова Шри-Ланка. Проблемы с бизнесом начались во время эпидемии коронавируса.

Ранее сестра Фриске раскрыла, сколько тратит денег в месяц.