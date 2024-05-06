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Петербуржцы заплатят 12,5 млн рублей за подделку школьных пособий

В Петербурге двоих мужчин осудили за подделку школьных тетрадей на миллионы

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Бизнесменов из Петербурга осудили за подделку тетрадей по окружающему миру. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города в официальном Telegram-канале.

По версии правоохранителей, гендиректор организации «Профпринт» вместе со своим подельником вступили в сговор. Последний нашел электронные версии рабочих тетрадей для разных классов, которые разработало издательство «Просвещение». После этого злоумышленники напечатали экземпляры и продали. При этом какой-либо оплаты правообладатель не получил.

«Таким образом, фигуранты незаконно использовали объекты авторского исключительного права, вопреки воле и согласию правообладателя, на общую сумму 22 089 602 рубля», – сообщается в публикации.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело, каждый из них получил по три года условно. Помимо этого, с них взыскали более 12,5 миллионов рублей в пользу издательства.

Ранее издательство АСТ отцензурировало биографию Пазолини с разрешения правообладателя.

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