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Путин поздравил кабмин с наступающим Днем Победы

Путин поздравил уходящее в отставку правительство РФ с наступающим Днем Победы

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил кабинет министров, который уходит в отставку завтра, 7 мая, с наступающим Днем Победы. Об этом сообщает ТАСС.

«Спасибо большое, уважаемые коллеги, за напряженную плодотворную работу и, конечно, хочу поздравить вас с наступающим великим праздником, с Днем Победы», — заявил Путин.

В ходе встречи с членами кабмина глава государства также оценил их вклад в рост доходов россиян. По словам Путина, реальная заработная плата населения росла за эти годы в целом приемлемым темпом.

До этого депутат Госдумы Александр Мажуга заявлял, что кандидатуру председателя правительства России утвердят на дополнительном заседании Госдумы 10 мая. 7 мая состоится инаугурация президента России и, согласно законодательству, в этот день правительство должно сложить полномочия.

После чего Госдуме впервые в истории российского парламентаризма предстоит по представлению президента утвердить кандидатуры председателя правительства, а также его заместителей и федеральных министров, подчеркнул Мажуга. Их кандидатуры будут представлены депутатам новым премьер-министром.

Ранее в Госдуме заявили о провокациях перед инаугурацией Путина.

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