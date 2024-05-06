В Кремле заявили о необходимости реакции РФ на заявления об отправке войск на Украину

Заявления западных политиков по Украине требуют стремительной реакции. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в интервью, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале Павла Зарубина.

Говоря о причинах учений ядерных сил России, он подчеркнул, что это «напрямую связано с последними угрожающими, «нагнетающими напряженность» на континенте заявлениями ряда европейских представителей.

Песков напомнил, что о готовности направлять воинские контингенты на территорию Украины уже заявили власти Франции и Великобритании, к ним присоединились и сенаторы США.

«Это доселе невиданные, беспрецедентные заявления», — отметил представитель Кремля.

По его словам, эти слова западных политиков требуют очень ответственной, стремительной, эффективной реакции со стороны РФ, что и происходит.

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