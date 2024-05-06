Стало известно, где чаще всего россияне покупают жилье за рубежом

Чаще всего российские граждане приобретают жилую недвижимость за рубежом в Турции, Таиланде и Грузии. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные руководителя проектов инвестиционной компании Garnet Екатерины Поздняковой.

По ее словам, Турция привлекает россиян выгодными условиями для покупки недвижимости, в Таиланде жилье можно приобрести на инвестиционно-привлекательных условиях, а в Грузии наблюдается быстрое развитие рынка жилья.

Позднякова отметила, что в последнее время страны Азии и Бали, где можно расплачиваться российскими рублями, вышли на первое место по количеству сделок с недвижимостью, совершенных гражданами РФ.

Также растет популярность стран Ближнего Востока, в частности ОАЭ, Омана и Бахрейна у россиян, желающих приобрести зарубежную недвижимость. Кроме того, некоторые страны Европы, включая Венгрию и Испанию, привлекают российских покупателей возможностью получения вида на жительство и резидентства в ЕС при приобретении жилья.

В феврале стало известно, в какой азиатской стране россияне начали покупать жилье.

Ранее россияне начали скупать жилье в Крыму.