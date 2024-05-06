НОК Украины сообщил о гибели в зоне СВО двукратного чемпиона Европы

Двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике в составе сборной Украины Александр Пелешенко погиб во время прохождения службы в зоне СВО. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины.

Пелешенко родился в 1994 году. Он завоевал золотые медали чемпионатов Европы в 2016 и 2017 годах. На Олимпиаде 2016 года спортсмен занял четвертое место. В его активе также есть четвертое место на чемпионате мира 2015 года.

В 2018 году Пелешко был отстранен от соревнований до 2026 года из-за внеконкурсного теста на наркотики (OOC), в ходе которого был обнаружен маскирующий агент.

На службе в ВСУ Пелешенко находился с 2022 года.

В конце 2023 года в зоне СВО погиб украинский шестикратный чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк. Он проходил службу на Донецком направлении. Выполняя боевое задание, 12 ноября он подорвался на мине. Спортсмену ампутировали ногу, но спасти его жизнь не удалось.

Ранее в зоне СВО погиб мастер спорта России по шорт-треку.