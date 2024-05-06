В МО РФ рассказали, что российские войска пресекли попытку атаки ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили в небе над Белгородской областью семь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire». Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО семь реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что ВСУ попытались атаковать объекты на территории РФ 6 мая около 16:00.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в ночь на 6 мая Вооруженные силы России ударили по энергосистеме украинского города Сумы и складу боеприпасов в районе НИИ, связанного с химическим производством.

Согласно сообщениям из Сум, теперь на этих производствах подготавливают боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Само производство и снаряжение ракет осуществляются в подземных бункерах.

6 мая украинский «24 канал» сообщал, что в городе Сумы на северо-востоке Украины произошли повторные взрывы.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.