Канье Уэст помочился на статуэтку Грэмми

Американский рэпер Канье Уэст опубликовал в своем Twitter видео, где он помочился на статуэтку премии Грэмми.

При этом статуэтка на ролике лежит внутри туалета.

«Поверьте мне...Я не остановлюсь», — написал Уэст.

Многие подписчики Уэста удивились такой публикации кумира. Днем ранее Канье Уэст также выложил фотографию, на которой изображен президент России Владимир Путин во время тренировки по дзюдо, которая была сделана в 2016 году. Снимок он подписал фразой: «Правило номер один: слушайте Ye (Канье)».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Канье Уэст подал еще две заявки на участие в президентских выборах в США

— В сети обсуждают гуляющего по воде Канье Уэста

— Канье Уэст опубликовал фото Владимира Путина