Ефремов написал письмо из СИЗО

Осужденный по делу о смертельном ДТП актер Михаил Ефремов написал ответное письмо из СИЗО, сообщает RT.

«Что вышло, то вышло. Такая, значит, судьба. В тот день я, увы, ничего не помню где-то с 13:00. Так что мораль проста — пить надо меньше», — написал Ефремов.

Актер также добавил, что его адвокат Эльман Пашаев «просто не очень понял, что это дело резонансное, а может, наоборот, очень понял». Ефремов с сожалением заключил, что ничего вернуть нельзя.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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