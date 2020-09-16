Осужденный Ефремов предложил создать Российский тюремный театр
Осужденный за ДТП, в результате которого погиб человек, актер Михаил Ефремов предложил создать Российский тюремный театр. Об этом в Telegram написал ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников
Он отметил, что данное заявление артист сделал во время встречи с членами ОНК.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.
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