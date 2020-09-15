Белорусская таможня заподозрила «Гарри Поттера» в призывах к свержению власти

Белорусская таможня настороженно отнеслась к книге о Гарри Поттере, сообщает tut.by.

Таможенники попросили издательство «Янушевич», которое выпустило вторую книгу серии под названием «Гарри Поттер и тайная комната» на белорусском языке, подтвердить, что в издании нет призывов к свержению власти.

В издательстве собираются привезти весь тираж книги в Белоруссию 26 сентября с необходимыми справками о содержании. Книги, вызвавшие подозрения у таможенников, были опубликованы за рубежом.

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