Московский омбудсмен рассказала о состоянии Ефремова в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева посетила актера Михаила Ефремова в следственном изоляторе, пишет РИА «Новости».

По словам Потяевой, Ефремов не жаловался на здоровье. Актер отметил, что у него проходит стресс и оценил условия содержания как отличные.

«Считает, что у него очень хорошие сокамерники, у них хорошие отношения, они его посвящают в тонкости пребывания в СИЗО, теперь он знает, по каким вопросам к кому обращаться», — добавила омбудсмен.

Потяева рассказала, что актер содержится в четырехместной камере, где есть приватное место, телевизор и холодильник. Ефремов читает книги и занимается актерством.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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