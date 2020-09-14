Писатель Иванов назвал глупостью переименование романа «Десять негритят» из-за BLM

Переименование романа Агаты Кристи «Десять негритят» на волне популярности движения Black Lives Matter – это глупость и перебор, считает российский писатель и сценарист Алексей Иванов. Об этом он сказал в интервью «Газете.Ru».

«Мне кажется, это какая-то глупость. Насколько я знаю, такие переборы в англо-американской культуре бывали не раз. Зачастую они становились объектами идеологических манипуляций. Я вот помню, в школе нам рассказывали, что «в расистских Соединенных Штатах запрещен роман Марка Твена «Гекльберри Финн». И мы все думали: «Да, вот расисты там, собаки такие». А оказалось, что он был запрещен, потому что Твен пользовался словом «негр». То есть не из-за расизма, а из-за борьбы с расизмом этот роман был запрещен. Так что с этим надо быть не то чтобы осторожнее, но – разумнее», — пояснил он.

По мнению писателя, движения, выступающие против расовой дискриминации, не обретут большой популярности в России.

«У нас сложная и древняя история межнациональных отношений. Условно говоря, возьмем русских и татар – кто кому будет претензии предъявлять? Было же татаро-монгольское иго. Хотя, разумеется, там были не нынешние татары, а другие народы. Это во-первых. А во-вторых, у нас гораздо большие беды белым приносили белые. Национальные страдания все равно отходили на второй план по отношению к классовым страданиям», — подчеркнул Иванов.

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