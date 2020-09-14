Актер Данила Козловский возглавил топ российских актеров, составленный изданием «Бюллетень кинопрокатчика».

У звезды «Легенды №1» оказалось наибольшее количество главных ролей за десять лет и самая высокая вовлеченность в рекламные кампании среди участников рейтинга. На втором месте топ-листа расположился Александр Петров, на третьем — Петр Федоров. Четвертое место занял Иван Ургант, а пятое — Владимир Машков.

При составлении рейтинга учитывалось участие в полнометражных игровых проектах, выходивших в прокат с 1 января 2010 года по 31 декабря 2019 года и собравших в прокате в России и СНГ не менее 10 млн руб. Также составители учитывали участие фильмов с актерами в фестивалях и наличие у участников рейтинга наград.

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