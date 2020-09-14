Чулпан Хаматова не уйдет из «Современника» вслед за Сергеем Гармашем

Народная артистка России Чулпан Хаматова в интервью ТАСС заявила, что не уйдет из театра «Современник» вслед за своим экс-коллегой Сергеем Гармашем.

Об уходе Гармаш заявил на закрытом сборе труппы театра. Он зачитал письмо, в котором раскритиковал политику руководства учреждения культуры. «Я не могу комментировать выбор другого человека. Сергей Леонидович так решил. Лучше спросить у него, конечно, что его не устроило. Я не согласна с теми причинами, которые знаю. Я остаюсь в театре. Мой выбор — остаться в театре», — сказала Хаматова, назвав рабочую атмосферу в театре прекрасной.

Хаматова также одобрила назначение Виктора Рыжакова художественным руководителем театра. Она считает, что он продолжает традиции скончавшейся в 2019 году Галины Волчек.

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