Заворотнюк выставила новые фотографии в Instagram

В Instagram актрисы Анастасии Заворотнюк появились новые фото, посвященные годовщине ее свадьбы с Петром Чернышевым.

На снимках видны детские рисунки и букет цветов.

«Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество», — написано под фотографиями.

В субботу, 12 сентября, в сторис Instagram Заворотнюк появилось ее фото вместе с мужем.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластомы) у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было. Тем не менее диагноз был косвенно подтвержден медиками в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.

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