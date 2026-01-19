В Китае мужчина разнес дом после того, как жена купила посудомоечную машину без его согласия, пишет South China Morning Post.

Китаянка сообщила, что приобрела посудомоечную машину через онлайн-платформу, не уведомив об этом супруга. По ее словам, зимой вода из-под крана слишком холодная для мытья посуды вручную, а муж домашними делами не занимается.

Супруг узнал о покупке только в момент, когда в арендованную квартиру пришел рабочий для установки техники. Мужчина потребовал отменить заказ и вернуть устройство, однако жена отказалась. Он заявил, что семья не может позволить себе такие траты из-за расходов на воду и электроэнергию. Женщина возразила, что покупка не является чрезмерной и находится в пределах семейного бюджета.

Когда мужчина попытался остановить установку, между супругами произошел конфликт. В приступе гнева муж начал ломать мебель и предметы интерьера в квартире. После ссоры китаянка покинула дом в слезах, провела около часа на улице, а затем переночевала в гостинице. Она заявила, что не понимает причины столь жесткой реакции супруга и не считает свою покупку неправильной.

Женщина также сообщила, что муж работает в другом городе и зарабатывает $1600 в месяц, в то время как она ухаживает за двумя детьми. Позже супруг позвонил ей и извинился за свое поведение, признав, что был в плохом эмоциональном состоянии.

Ранее в Китае мужчина подал на развод, узнав, что жена потратила $94 тыс. на донаты стримеру.