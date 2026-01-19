Стало известно о повреждении объекта критической инфраструктуры в Харькове

В Харькове серьезные повреждения получил объект критической инфраструктуры. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Подробностей о типе и назначении объекта он не раскрыл.

В городе уже более трех часов действует предупреждение о воздушной тревоге. За это время глава администрации региона Олег Синегубов сообщил о взрывах в Слободском районе города.

18 января координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по цеху на территории Харьковского тракторного завода, где, по имеющейся информации, осуществлялась сборка беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что удар пришелся именно по производственным помещениям, задействованным в этом процессе.

До этого мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей покинуть город из-за продолжающихся проблем с отоплением и подачей электричества. Энергосистема столицы Украины генерирует лишь половину мощности, необходимой для поддержания инфраструктуры. Около 100 домов остаются без тепла, а их жители жалуются на лопнувшие трубы.

Ранее на Украине ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике.