В Кремле рассказали, когда Путин поговорит с временным президентом Венесуэлы

Песков: контакты Путина с временным президентом Венесуэлы пока не планируются

В Кремле ответили на вопрос о возможных контактах президента России Владимира Путина и временно исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга, в ближайшее время такие контакты не запланированы.

«Пока у Путина в планах на ближайшие дни контакты не предусмотрены. При необходимости они могут быть организованы», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что по дипломатическим каналам президент России находится в постоянном контакте с властями Венесуэлы.

3 января США нанесли удар по Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро. 5 января 2026 года его начали судить за управление наркокартелем и другие преступления.

4 января Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес исполняющей обязанности президента страны, 5 января она официально вступила в должность. При этом Трамп назвал себя главным руководителем Венесуэлы и пригрозил Родригес последствиями, если она будет принимать неправильные решения.

Ранее стало известно, что преемница Мадуро фигурирует в десятке уголовных дел в США.