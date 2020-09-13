Кончаловский оценил получение награды Венецианского кинофестиваля

Режиссер Андрей Кончаловский, получивший специальный приз жюри 77-го Венецианского кинофестиваля за фильм «Дорогие товарищи!», заявил, что эта награда стала для него неожиданностью.

По признанию режиссера, он не ожидал, что его лента вообще может быть представлена на фестивале, в конкурсе, так так это «специфическая картина о советских людях, о Сталине, о сталинизме».

«Я не думаю, что они вообще могли бы понять что-нибудь. Но то, что они взяли на фестиваль, и то, что картина получила признание, — это, конечно, очень важно», — сказал Кончаловский в беседе с журналистом, видеозапись которой была опубликована в Instagram режиссера.

Известно, что у Кончаловского также есть два «Серебряных льва» за фильмы «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай», а также гран-при за картину «Дом дураков».

Международный Венецианский кинофестиваль проходил на острове Лидо со 2 сентября.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Назван победитель Венецианского фестиваля 2020 года

— Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля