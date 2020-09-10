Стивен Сигал возглавит проект по сохранению Байкала

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Голливудский актер, член Политсовета партии «За правду» Стивен Сигал возглавит партийный федеральный экологический проект. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.

По настоянию Сигала, одной из главных задач экологического проекта станет сохранение озера Байкал и введение уголовной ответственности за загрязнение окружающей среды, рассказали в партии.

Проект будет включать в себя информационные семинары и акции, направленные на рациональное природопользование, экомониторинг, умную посадку деревьев, экотранспорт, экотуризм, защиту животных и другое.

Отмечается, что «За правду» уже ведет работу в направлении экологии. Так, в Рязани запущен проект «Экомониторинг», на сайте которого можно отслеживать в режиме онлайн активность загрязнений промышленных предприятий в регионе. В Калужской области создана карта загрязнения рек. Партия также взаимодействует с зоозащитниками, в частности, челябинской организацией «Дай лапу».

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