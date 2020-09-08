Ефремов прочитает пьесу Охлобыстина сотрудникам столичного СИЗО-5

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, договорился с руководством столичного СИЗО-5, что прочитает сотрудникам и хозотряду пьесу Ивана Охлобыстина «Пар». Об этом «Интерфаксу» сообщила член ОНК Москвы Марина Литвинович.

«Он уже встречался с начальником СИЗО, они нашли общий язык, и уже договорились, что он прочитает пьесу «Пар» для хозотряда, который здесь есть, и для сотрудников», — сказала Литвинович.

Она добавила, что в СИЗО-5 нашли занятие для Ефремова, «чтобы приносить пользу».

Ранее Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП. Суд также зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести примерно 7 лет и 10,5 месяцев.

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