Лоза усомнился, что Ефремов просидит 8 лет

Музыкант и певец Юрий Лоза усомнился в том, что Михаил Ефремов проведет в колонии весь назначенный ему срок. По его мнению, через «полсрока» актер выйдет по УДО.

«Я думаю, вряд ли он отсидит все эти восемь лет. Там такая волна пошла: найдет уловки какие-нибудь, апелляции сейчас покатятся, потом больницы, потом по УДО освободят. Что-нибудь придумают, изобретут. Думаю, что он полсрока не отсидит», — сказал певец «Газете.Ru».

Он добавил, что не может оценить приговор актеру и доверяет решению суда.

«Тут не может быть однозначного мнения. Те, кто считают его великим артистом, они скажут, что много. Семья, потерявшая кормильца, скажет, что мало. Нет общепринятого знаменателя, каких-то общих правил. Поэтому судебная система так решила, значит решила», — заключил Лоза.

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Актер также должен выплатить старшему сыну погибшего 800 тысяч рублей.

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