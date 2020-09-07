Андрей Кончаловский представил новый фильм в Венеции
Российский режиссер Андрей Кончаловский представил свой новый фильм «Дорогие товарищи» на 77-м Венецианском кинофестивале в рамках основного конкурса, сообщает РИА «Новости».
Фильм с Юлией Высоцкой в главной роли показали утренним сеансом сразу на двух площадках киносмотра: в главном Большом зале Дворца кино и в соседнем с ним зале Джардини. Всего состоится 15 показов картины.
«Дорогие товарищи» шли с английскими и итальянскими субтитрами.
В основу сценария легли события, развернувшиеся в 1962 году в Новочеркасске, где во время забастовки были расстреляны рабочие.
Всего в основном конкурсе участвуют 18 фильмов, из которых восемь сняты женщинами-режиссерами.
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