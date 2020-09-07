Галкин и Пугачева ответили на слухи о разводе

Шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева ответили на новые слухи о разводе.

В Instagram Галкина появилось веселое совместное фото с супругой. «Не дождетесь, сплетники», — подписал снимок Галкин.

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились в 2011 году. Воспитывают двоих совместных детей — шестилетних близнецов Гарри и Лизу, которые в 2020 году пошли в первый класс.

Ранее на возможные проблемы в браке звезд в шоу «Ты не поверишь!» намекнули эстрадные исполнители Николай Басков и Филипп Киркоров.

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