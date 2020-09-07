Галкин и Пугачева ответили на слухи о разводе
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева ответили на новые слухи о разводе.
В Instagram Галкина появилось веселое совместное фото с супругой. «Не дождетесь, сплетники», — подписал снимок Галкин.
Максим Галкин и Алла Пугачева поженились в 2011 году. Воспитывают двоих совместных детей — шестилетних близнецов Гарри и Лизу, которые в 2020 году пошли в первый класс.
Ранее на возможные проблемы в браке звезд в шоу «Ты не поверишь!» намекнули эстрадные исполнители Николай Басков и Филипп Киркоров.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Директор Пугачевой прокомментировал слухи об ее разводе с Галкиным
— Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой
— Пугачева и Галкин отвели детей в первый класс