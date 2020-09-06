Винокура и Петросяна эвакуировали с выступления в Сочи

Юмористов Евгения Петросяна и Владимира Винокура эвакуировали с выступления на ежегодном фестивале «Юморина» в Сочи.

Артисты приехали в Краснодарский край, чтобы дать первый за несколько месяцев концерт.

«Съемка «Юморины» была прервана сообщением о возможной угрозе для жизни!» — написал Винокур на своей странице в Instagram и прикрепил видео инцидента.

Ведущему пришлось прервать выступление Петросяна, чтобы артисты и зрители покинули зал.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели помещение, но ничего угрожающего жизни не обнаружили.