Винокура и Петросяна эвакуировали с выступления в Сочи
Юмористов Евгения Петросяна и Владимира Винокура эвакуировали с выступления на ежегодном фестивале «Юморина» в Сочи.
Артисты приехали в Краснодарский край, чтобы дать первый за несколько месяцев концерт.
«Съемка «Юморины» была прервана сообщением о возможной угрозе для жизни!» — написал Винокур на своей странице в Instagram и прикрепил видео инцидента.
Ведущему пришлось прервать выступление Петросяна, чтобы артисты и зрители покинули зал.
Сотрудники правоохранительных органов осмотрели помещение, но ничего угрожающего жизни не обнаружили.
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Вчера на фестивале, когда я готовился к выходу на площадку, на сцену вышел ведущий и попросил моего коллегу Евгения Петросяна прекратить выступление по техническим причинам и уйти со сцены вместе с ним. Далее началась эвакуация зрителей, а потом и нас - артистов! Пока проверяли здание на безопасность, мы с коллегами делали фото со зрителями и вспоминали забавные случаи из жизни. Чем все закончилось смотрите в видео!! �������� #юморина #сочи #эксклюзив