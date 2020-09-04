Умер оператор «Приключений Шерлока Холмса» Анатолий Лапшов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Кинооператор Анатолий Лапшов скончался в возрасте 71 года, сообщает ТАСС со ссылкой на киностудию «Ленфильм».
В киностудии о нем вспоминают как о профессионале и добром друге. «Анатолий Петрович всегда был готов помочь студентам, коллегам и друзьям. Он всегда фонтанировал идеями, строил планы, творил, придумывал, пробовал», — рассказали на «Ленфильме».
На «Ленфильме» Лапшов проработал более 40 лет.Анатолий Лапшов снял такие фильмы, как «Окно в Париж», «Господин оформитель» и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В последние годы преподавал в Высшей школе режиссеров и сценаристов.
Дата и место прощания с Анатолием Лапшовым пока не определены.