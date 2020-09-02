Путин выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Клюева

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актера Бориса Клюева. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что артист относился к блистательной плеяде актеров, которые были «хранителями легендарных традиций отечественного театрального искусства и кинематографа».

«Его уважали коллеги и искренне любили зрители за высочайшее профессиональное мастерство и преданность избранному делу, за открытость и удивительное, неподражаемое чувство юмора», — сказано в телеграмме.

Один из ведущих актеров Малого театра, звезда фильма «ДʼАртаньян и три мушкетера» и «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Борис Клюев скончался на 77-м году жизни 1 сентября.

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