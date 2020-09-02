Gorillaz станут хедлайнерами Park Live

Британская группа Gorillaz будет хедлайнером фестиваля Park Live в 2021 году, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Концерт состоится 9 июля 2021 года.

Gorillaz выступали на Park Live в 2018 году. Концерт был прерван из-за резкого ухудшения погодных условий. Все обладатели билетов на фестиваль 2018 года получат скидку в размере 20% на новое выступление коллектива.

Билеты на фестиваль поступят в продажу 7 сентября.

В 2020 году Park Live должен был пройти в Москве с 11 по 19 июля, но был отменен из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В 2021 году фестиваль пройдет с 8 по 11 июля и с 15 по 18 июля 2021 года в парковой зоне спортивного комплекса «Лужники».

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