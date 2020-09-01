Суд завершил исследование доказательств по делу о ДТП с Ефремовым
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Пресненский суд Москвы завершил исследование доказательств по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщает ТАСС.
3 сентября суд заслушает прения сторон процесса.
Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Потерпевшие по делу Ефремова отказались от денежной компенсации
— Адвокат Ефремова матом отругал адвоката потерпевших
— Сын погибшего водителя потребовал реального срока лишения свободы для Ефремова