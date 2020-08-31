Назван гонорар адвоката Михаила Ефремова

Адвокат потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова назвала размер гонорара защитника Ефремова, передает НТВ.

Как рассказала Анна Бутырина, гонорар Эльмана Пашаева составил примерно 10 млн руб. «Он обещал Михаилу Олеговичу, что он его освободит. За его освобождение он будет должен ему еще заплатить», — сказала адвокат.

Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

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