Процесс по делу Михаила Ефремова отложен

Процесс по делу актера Михаила Ефремова отложили на неделю, сообщает РИА «Новости».

Новые слушания в Пресненском суде состоятся 31 августа.

Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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