Стало известно о еще одном ДТП с участием Ефремова

Стало известно о еще одном дорожно-транспортном происшествии с участием актера Михаила Ефремова, сообщает «Рен ТВ».

Утверждается, что ДТП произошло 22 октября 2019 года на Малой Бронной улице в Москве. Актер якобы совершил наезд на автомобиль, находясь за рулем своего джипа.

Правоохранительные органы об аварии не узнали, инцидент удалось заснять прохожим. Предположительно, вопрос был решен на месте. После ДТП актер отправился в заведение общепита по соседству.

Сейчас Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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