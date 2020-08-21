Ефремова увезли на очередное заседание суда

Актера Михаила Ефремова в пятницу утром, 21 августа, увезли на очередное заседание Пресненского суда Москвы, где запланирован его допрос. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, в этот день должен состояться допрос Андрея Гаева — друга выступившего ранее свидетеля защиты Александра Кобца, который утверждал, что Ефремов в момент аварии сидел на пассажирском сиденье.

Михаил Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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