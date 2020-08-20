Адвокат: личность управлявшего автомобилем Ефремова в момент ДТП установлена

Водитель, сидевший за рулем автомобиля актера Михаила Ефремова в момент ДТП установлен. Об этом заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, передает ТАСС.

«Этот человек установлен, это весьма известный, непростой человек. Позже все узнаете», — сказал адвокат.

Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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