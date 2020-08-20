Жена Михаила Ефремова рассказала о его травмах после смертельного ДТП

Супруга актера Михаила Ефремова Софья Кругликова в Пресненском суде Москвы рассказала о его травмах после смертельного ДТП.

По словам Кругликовой, он «отходил после принятия алкоголя». «На шее были кровоподтеки, а потом я посмотрела — синяки по всему телу», — цитирует женщину РИА «Новости».

Она уточнила, что ДТП они с мужем стали обсуждать только на третий день после случившегося.

Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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