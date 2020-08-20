Милявская ответила на слухи об инфаркте

Певица Лолита Милявская в Instagram опровергла слухи об инфаркте.

В видеоролике она пояснила свои эмоции, связанные с приглашением на работу в театр «Модерн». «Я сказала, что у меня от уважения к театру, к режиссеру и к труппе чуть не остановилось сердце. Не дождетесь!» — сказала артистка, добавив, что после этого прессе испугала ее близких друзей сообщениями про инфаркт.

Лолита Милявская будет играть роль невесты Агафьи Тихоновны Купердягиной в постановке театра «Модерн» «Женитьба».

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