Суд эвакуировали во время слушаний по делу о ДТП с Ефремовым

Слушания по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова были прерваны, сообщает РИА «Новости».

Во время слушаний в Пресненском суде Москвы объявили эвакуацию из-за анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве, прозвучавшего по внутренней связи. Все, включая Ефремова, покинули здание.

19 августа в суде выступали свидетели защиты. Ожидалось, что показания даст и сам Ефремов.

Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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