Шнуров написал стихотворение о забастовке на «БелАЗе»

Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров написал стихотворение о забастовке на белорусском предприятии «БелАЗ».

В Instargam он выложил видео с толпой рабочих «БелАЗа», которые скандируют лозунг «уходи!».

«Все проблемы наружу вылазят, если их двадцать лет не решали. Забастовка, теперь на Белазе. Лукашенко поддержка большая!» — написал Шнуров.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что сотрудники «БелАЗа» устроили забастовку. При этом на предприятии опровергли сообщения о том, что сотрудники устроили трудовую забастовку.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В «БелАЗе» прокомментировали информацию о забастовке рабочих