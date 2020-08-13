СМИ узнали основную версию следствия по делу Легкоступовой

Следствие рассматривает версию о получении певицей Валентиной Легкоступовой травмы головы в результате падения как основную, узнал телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, 54-летняя певица в состоянии алкогольного опьянения потеряла равновесие в ванной, упала и ударилась головой, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова впала в кому в наркологической клинике, куда ее доставили с пробитой головой после нескольких дней злоупотребления алкоголем. Врачи оценивают состояние 54-летней артистки как крайне тяжелое. Ее супруг был доставлен в отдел полиции.

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