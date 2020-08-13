СМИ узнали о встрече Канье Уэста с зятем Трампа на фоне предвыборной гонки

Рэпер Канье Уэст, подающий петиции для участия в выборах президента США, встретился со страшим советником и зятем действующего главы государства Дональда Трампа Джаредом Кушнером, сообщает The New York Times со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, встреча состоялась в Колорадо, куда Кушнер приехал со своей женой, дочерью президента Иванкой Трамп.

Сам Канье Уэст написал на своей странице в Twitter, что готов дать изданию интервью и рассказать о встрече с Кушенром. По словам рэпера, они обсуждали книгу о расширении прав и возможностей чернокожего населения под названием «PowerNomics».

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