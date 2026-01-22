В Госдуме предложили увеличить сумму взыскания приставов

В ГД предложили увеличить сумму взыскания по исполнительному производству

Депутаты ГД от фракции «Справедливая Россия» предложили увеличить сумму взыскания по исполнительному производству до 30 тыс. рублей. Автором инициативы выступил лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов, сообщает РИА Новости.

Миронов уточнил, что сейчас значительная часть долгов граждан до 30 тысяч рублей погашается через удержание средств с их дохода или банковского счета, и эта мера предполагает блокировку операций должника.

«Если речь идет о небольшой сумме, то такая мера приводит к несоразмерным ограничениям», – подчеркнул парламентарий.

Миронов объяснил, что законодательная новелла направлена на защиту граждан с небольшим долгом.

«Его принятие предотвратит ситуации, когда из-за долга в несколько тысяч рублей гражданин не может распорядиться своим имуществом, стоимость которого многократно превышает сумму долга», – резюмировал Миронов.

Как отмечается, изменения в закон «Об исполнительном производстве» депутаты ГД рассмотрят на заседании 22 января.

