У нескольких артистов балета Мариинского театра выявили COVID-19
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Новую коронавирусную инфекцию выявили у нескольких артистов балетной труппы Мариинского театра в Санкт-Петербурге, заявил художественный руководитель-директор театра Валерий Гергиев. Об этом сообщает РИА «Новости».
В Мариинке зафиксировано «два-три» случая заболевания, рассказал Гергиев.
«Мы сейчас как раз работаем над тем, чтобы они пока на дому [лечились]», — отметил худрук.
Ранее сообщалось, что в Мариинском театре отстранены от работы нескольких артистов балетной труппы после жалоб на ухудшение самочувствия. Все эти артисты прошли внеплановое тестирование на коронавирус.
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