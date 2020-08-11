У нескольких артистов балета Мариинского театра выявили COVID-19

Новую коронавирусную инфекцию выявили у нескольких артистов балетной труппы Мариинского театра в Санкт-Петербурге, заявил художественный руководитель-директор театра Валерий Гергиев. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Мариинке зафиксировано «два-три» случая заболевания, рассказал Гергиев.

«Мы сейчас как раз работаем над тем, чтобы они пока на дому [лечились]», — отметил худрук.

Ранее сообщалось, что в Мариинском театре отстранены от работы нескольких артистов балетной труппы после жалоб на ухудшение самочувствия. Все эти артисты прошли внеплановое тестирование на коронавирус.

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