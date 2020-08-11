Исполнительницу хита «Ягода-малина» Легкоступову нашли с пробитой головой в Москве

Российскую 54-летнюю певицу Валентину Легкоступову обнаружили в Москве с пробитой головой, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, супружеская пара несколько суток находилась в квартире и распивала спиртное, не выходив на связь. Артистку, находящуюся в сознании, нашла в квартире ее дочь. На теле Легкоступовой были синяки, рядом находился ее супруг Юрий Фирсов. Девушка вызвала скорую помощь и пару увезли в наркологическую клинику. Однако позднее Фирсов сбежал.

В настоящее время артистка в коме, у нее отек мозга. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое. Женщину прооперировали, а ее мужа разыскивают.

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