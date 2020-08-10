60-летний испанский актер Антонио Бандерас заразился коронавирусом. Об этом он написал в Twitter.

«Хочу сообщить, что сегодня, 10 августа, я вынужден праздновать свое шестидесятилетие на карантине, потому что мой тест на коронавирус оказался положительным», — говорится в тексте.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 20 млн, умерли больше 700 тыс. человек.