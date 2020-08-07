Панину дали вид на жительство в Испании
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Российский актер Алексей Панин получил от испанских властей разрешение на вид на жительство. Об этом он сообщил в свой Instagram.
Он разместил в своем блоге фотографию с паспортом, в котором показана шенгенская виза категории D.
«Границы закрыты, но теперь я свободен! Ура!» — написал Панин.
Актер также добавил, что напился по данному случаю, хотя до этого не употреблял алкоголь в течение двух месяцев.
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