Панину дали вид на жительство в Испании

Российский актер Алексей Панин получил от испанских властей разрешение на вид на жительство. Об этом он сообщил в свой Instagram.

Он разместил в своем блоге фотографию с паспортом, в котором показана шенгенская виза категории D.

«Границы закрыты, но теперь я свободен! Ура!» — написал Панин.

Актер также добавил, что напился по данному случаю, хотя до этого не употреблял алкоголь в течение двух месяцев.

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