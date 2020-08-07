Пригожин объяснил отказ звезд выступать перед выборами в Белоруссии

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил отказ российских звезд выступать перед выборами в Белоруссии нежеланием участвовать в политических мероприятиях, сообщает РБК.

«Мы не хотим в очередной раз попасть под раздачу, потому что призвание артиста — встречаться со зрителями, дарить людям радость», — сказал он.

Пригожин отметил, что артисты относятся с уважением к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, но люди хотят перемен.

Ранее стало известно, что российские звезды, в частности Леонид Агутин и Григорий Лепс, отказались от выступлений, посвященных президентским выборам в Белоруссии.

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