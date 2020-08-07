Свидетель рассказал, кто вышел из автомобиля Ефремова после ДТП

Свидетель по делу Михаила Ефремова Роман Шрамко не сомневается, что именно актер был за рулем джипа, передает РИА «Новости».

Свидетель рассказал, что джип подрезал его на Садовом кольце. После этого джип занесло, а затем его водитель резко затормозил.

«Видели, как он врезался в автомобиль потерпевшего Сергея… Я видел, как вытаскивали несколько человек водителя Jeep Grand Cherokee, помогали ему покинуть автомобиль, проверили, нет кого-то ещё в машине. Оказалось, что это Ефремов. Мне кажется, никого в автомобиле больше не было», — сказал Шрамко.

Он отметил, что опьянение артиста казалось для всех присутствующих очевидным.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой, на следующий день он скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику и теперь актер отрицает вину.

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