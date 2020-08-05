В крови у Ефремова после ДТП нашли следы марихуаны и кокаина

Следы марихуаны и кокаина нашли в крови у Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы уголовного дела.

Отмечается, что анализ на наркотики взяли у актера непосредственно после аварии.

«По результатам анализа, в крови Ефремова обнаружены следы наркотиков — кокаина и марихуаны», — заявила прокурор, не уточняя концентрацию.

Ранее источник в правоохранительных органах также сообщал о следах наркотиков в крови артиста. При этом он говорил об «остаточных следах» веществ, которые вряд ли отразились на этом ДТП.

На сегодняшнем заседании суда по делу об аварии один из сотрудников ДПС рассказал, что Ефремов находился в сильном алкогольном опьянении во время аварии.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

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