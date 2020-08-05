Ефремов заявил, что не может признать вину, поскольку ничего не помнит

Актер Михаил Ефремов заявил в суде, где слушается дело о смертельном ДТП с его участием, что не может признать свою вину, поскольку ничего не помнит. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее о том, что Ефремов не признает вину, заявлял его адвокат Эльман Пашаев.

«Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?», — сказал актер.

Ефремов также заявил, что предъявленное обвинение ему понятно.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

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